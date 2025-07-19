İnşaat işçisinin acı sonu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokağı’ndaki 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan S.T, henüz belirlenemeyen nedenle 5'inci kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan S.T, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.