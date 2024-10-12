İnşaat işçisinin feci ölümü: 7. kattan merdiven boşluğuna düştü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir inşaatta sabah saatlerinde iddiaya göre, çalışmak için çıktığı 7. katta dengesini kaybeden Veysel Durmaz (59), merdiven boşluğunda bulunan zemine düştü.

İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 59 yaşındaki Veysel Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Veysel Durmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.