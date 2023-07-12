İnşaat kazısı kolonları çatlattı

Daha önce konuyla ilgili yetkilileri uyardıklarını dile getiren Sütçü, "Ama dinlemediler, inşaat çalışmasına devam ettiler. Bizim bina da zarar gördü. Çok şükür ki yaralanan olmadı." dedi.



Yıldız Geyik ise durumdan dolayı mağdur olduklarını belirterek, "Çalışma yapılırken hiçbir önlem alınmadı. Çalışmanın riskli olduğunu söyledik, yetkililere bildirdik. Mühendis gelip kontrol etti ve çalışmanın devam edebileceğini söyledi. Sonra da bu durum meydana geldi. Risk altındayız." diye konuştu.

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