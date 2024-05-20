İnşaat kazısında ceset bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü ceset fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.