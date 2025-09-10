İnşaat merdivenlerinden yuvarlanan işçi yaralandı

Olay, saat 11.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Özgürcan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki bir yapının inşaatında görevli olan O.Ş. isimli işçi, merdivenlerde çuval taşırken dengesini kaybetti.

Düşerek aşağıya doğru yuvarlanan işçi, kafasını beton zemine çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle yaralanan şahsın yardımına inşaattaki diğer işçiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kafa travması geçirdiği belirlenen yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iş kazasının gerçekleştiği alanda çalışma yaptı.