İnşaat şantiyesinde işçiler arasında bıçaklı kavga

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat şantiyesinde işçilerden D.K. ile aynı şantiyede çalışan Ü.C.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ü.C.Ç., bıçakla D.K.’yı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan D.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan Ü.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.