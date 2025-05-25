İnşaata giren yavru kedinin üzerine beton döküldü
Şanlıurfa'da inşaattaki kalıbın içerisine giren yavru kedinin üzerine beton döküldü. Kalıp söküldükten sonra fark edilen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir inşaatta şaşkınlık veren bir olay yaşandı.
İnşaatta demir bağladıktan sonra tahta kalıp çakan işçiler, daha sonra içerisine beton döktü.
Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu gördü.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı.
Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı.
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