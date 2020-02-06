İnşaatçılar Derneği'nden 'Müteahhidin sicil kaydı olsun' önerisi

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) tarafından yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla ‘2020 Vizyonu’ başlıklı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Ülke gündeminin deprem olduğu bu dönemde kentsel dönüşümün hızlanması çağrısı yapıldı, “Fırsatçı müteahhitler ve hak sahiplerinin önüne geçilsin" denildi.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberinde, kentsel dönüşümde bazı yeni adımlar atılması gerektiğini belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Kentsel dönüşümü kâr amaçlı rekabete sürükleyen ve vatandaşa yerine getirilmesi mümkün olmayan taahhütlerde bulunan müteahhitlere ve diğer kat maliklerinin can güvenliğini riske atarak kişisel çıkar peşinde olan birkaç hak sahibine dur diyecek ek düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.

Yaşanan can kayıplarına depremin değil, riskli binaların neden olduğunu vurgulayan Durbakayım, “Depremde yaşanan kayıplarda kötü yapılaşmaya imza atan inşaatçılar, riskli binaların yenilenmesine engel olan arsa sahipleri ve haksız rekabete neden olan müteahhitlerin vebali bulunuyor. Ölümlere ve yaralanmalara sebep olan kötü yapıları inşa edenler, insan hayatına bilerek kast edenlere verilen ceza ile aynı derecede cezalandırılmalı" diye konuştu. Dönüşüm sürecinde birçok yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Durbakayım şöyle devam etti: "Ancak bu konuda atılması gereken bazı adımların olduğunu düşünüyoruz. Riskli, hatalı bina yapanların yaptıkları hatalar siciline işlensin. Böylece hakkıyla iş yapanla yapmayan ayrışsın. 'Ben malzeme bulamadım böyle yaptım’ demeleri kabul edilemez. Üstelik firmalar hala piyasada. 10-20 yıl önce yaptıkları yapılar için riskli raporu alıp yenisini yapmak istiyorlar."



SÜREÇ KİLİTLENİYOR



Hak sahipleri tarafında da sorunlar olduğunu belirten Durbakayım, "Yasaya göre 3'te 2 onayla dönüşüm yapılıyor olsa da avukatlar onun da formülünü buldu. Dava açarak dönüşümü durduruyorlar. Deprem kapıdayken davalarla kaybedecek vaktimiz yok. Tek bir kişinin itirazı 2 seneye mal olabiliyor. Kimileri birkaç metrekare uğruna yüzlerce hak sahibini tabut binalarda yaşamaya mahkum ediyor" dedi. Dönüşüm projelerinde çok sayıda mağdur olduğunu belirten Durbakayım, “Dönüşümün gerçek anlamda yapılması için herkes şapkasını önüne koymalı" dedi.



5-6 YIL BOŞA GEÇTİ



Kentsel dönüşümde vakit kaydedilmemesi gerektiğini belirten İNDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Keçeli, "Herkes tabut evlerden kurtulacağı için umutlanmıştı. Ancak geçtiğimiz son 5-6 yılda boşa vakit geçirdik. Parayı, insan hayatına tercih edenler yüzünden yaşandı bu gecikme. Yasa tekrar gözden geçirilmeli, binaların yenilenmesinin önüne set çeken veya dönüşümü geciktiren müteahhit, kat maliki, yönetmelik gibi her türlü engel ortadan kaldırılmalı. Bakın Bağdat Caddesi'ne site yöneticileri müteahhit oldu. Başka şehirden bölgeye gelip ‘çocuğum iş öğrensin' diyen patronlar gördük. Sonuç ortada. Fikirtepe'de de tablo aynı. Tüm olumsuzluklar içimizi yaksa da yaşananlar ders oldu" diye konuştu.



1.4 MİLYON KONUT SATIŞI BEKLENİYOR



Konut kredi faizlerindeki indirimin satışlara olumlu yansıdığını belirten Durbakayım, "2020 her halükarda çok iyi olacak. Bu yıl toplam konut satışlarının 1.4 milyon olmasını bekliyoruz" dedi.



VİDEO: 65 BİN KONUTTA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

