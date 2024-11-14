İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Çorum'da Nevzat B. (56), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki inşaatta çalıştığı sırada, 4. kattaki iskeleden toprak zemine düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Nevzat B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.