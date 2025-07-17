İnşaatın 8'inci katından düştü, hayatını kaybetti: Aydın'da feci ölüm
Aydın'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan inşaatın 8'inci katında arkadaşları ile birlikte çalışan inşaat işçisi Necdet Yıldız (45) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.
Önce inşaatın 4.kattaki güvenlik filesine düşen işçi, beraberinde demirlerin de düşmesi ile birlikte ağırlık artıp güvenlik filesi deforme olunca buradan da beton zemine düştü.
Yıldız'ın düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan işçi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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