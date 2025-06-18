İnşaatın çatısı yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Bursa'da sekiz katlı inşaatın çatısında yangın çıktı. Yangın, bir saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Bursa'da bir inşaatın çatısında yangın çıktı.
Nilüfer ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki sekiz katlı inşaatın çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangının, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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