İnşaatın en üst katında canlarını hiçe saydılar

Elazığ'da bir inşaatta kaydedilen görüntü yürekleri ağza getirdi. Hiçbir önlem almadan çalışan işçiler, canlarını hiçe saydı.

'da inşaat işçilerinin tehlikeli mesaisi korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan sekiz katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre işçilerin, herhangi bir önlem almadan inşaatın son katında çalışma yaptığı görüldü.

İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

