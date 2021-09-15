İnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Coşkun, 2016 yılı sonbaharında Fırat Üniversitesi'nde yapımına başlanan kütüphanede ailesine destek olmak için işçi olarak çalışmaya başladı.

Yaz aylarında burada çalışan Coşkun, inşaattan kalan zamanlarında üniversiteye hazırlanarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Tıp fakültesinde 5'inci sınıf öğrencisi olan Coşkun, şimdilerde ise doktor olmak ve TUS'a hazırlanmak için aynı kütüphanede ders çalışıyor.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisiyle bir araya gelerek muhabbet ettikten sonra öğrenciye 'Nutuk' hediye etti.

Hasan Coşkun'un sosyal medyada mesajını görünce kendilerinin de heyecanlandığını aktaran Göktaş, "Böyle azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi kendisi, bu anlamıyla genç kardeşlerimize ve çocuklarımıza örnek olması açısından da çok büyük önem arz ediyor" dedi.

"ÖNCE İNŞAATINDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIM, ŞİMDİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ OLARAK ÇALIŞIYORUM"



İnşaatında çalıştığı fakültede öğrenci olmanın "inanılmaz bir duygu" olduğunu söyleyen Coşkun, şunları aktardı:

"Yaz aylarında ailemin yanında onlara yardımcı olurdum genelde, fırsat bulduğum zamanlarda da aileme destek olmak için farklı işlerde çalıştım. Bir inşaat şirketindeyken Fırat Üniversitesi'nin kütüphanesinin inşaatında çalıştım. Sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. İnşaatında çalıştığım bir yerde tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz bir duygu."

"AİLEM İÇİN GURUR VERİCİ BİR DURUM"



İnsanın elinden geleni yaptıktan sonra başaramayacağı bir şeyin olamayacağını söyleyen Coşkun, ''Hayatın insanı azmedince çalışınca nereden alıp nereye götüreceğini gördüm" dedi.

Coşkun, "Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor. Genç kardeşlerimize ve başka alanlarda çalışan arkadaşlara tavsiyem herkes azmederek, çalışarak ve inanarak işlerini yaptığı taktirde ulaşmak isteyecekleri neticeye varacaklardır'' diye konuştu.