İnşaatta acı olay: Üçüncü kattan düşen işçi öldü
Sakarya'da inşaat alindeki binanın 3. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımı devam eden Müftülük binası inşaatında 3. kattan düşen işçi Ali Osman Kayış ağır yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayış, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, inşaat alanının zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.
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