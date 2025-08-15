İnşaatta acı olay: Üçüncü kattan düşen işçi öldü

Erzurum'da çalıştığı apartman inşaatının üçüncü katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatın üçüncü katında çalışan Sedat K. (34), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zemindeki demir parçalarının kafasına saplandığı belirtilen Sedat K. ile aynı inşaatta çalışan yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından işçinin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

