İnşaatta akıma kapılan genç işçiden acı haber

Mardin'de inşaatta çalışırken üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 20 yaşındaki Özgür Akkaya, 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnşaatta akıma kapılan genç işçiden acı haber
İnşaatta akıma kapılan genç işçiden acı haber - 1 Özgür Akkaya

'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi’ndeki bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür Akkaya (20), 10 Ocak'ta inşaatın üst katına çektiği demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Akkaya’nın burada duran kalbi, yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesine tedavisi süren Akkaya, dün gece yaşamını yitirdi.

Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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