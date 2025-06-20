İnşaatta anahtarı kopyaladı, düğünden sonra takıları çaldı
Denizli’de yeni evlenecek çiftin evi inşaat halindeyken anahtarını kopyalayan hırsız, çiftin düğünden sonra eve girerek, takılan altınları çaldı.
Denizli’nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünya evine giren çift, düğün sonrası hırsızlık şoku yaşadı.
Yeni evli çiftin evine giren hırsız düğünde takılan altınları çalındı.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, soygunun arkasındaki inanılmaz gerçeği ortaya çıkardı.
Olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler bir şüpheli üzerine yoğunlaştı.
Kimliği tespit edilen şüpheliyi bir süre takibe alan polis ekipleri daha sonra şahsı gözaltına aldı.
DÜĞÜN GÜNÜNÜ BEKLEMİŞ
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, hırsızlığı itiraf etti.
İfadesinde eve, inşaat halindeyken alıp kopyaladığı anahtarla girdiğini söyleyen şüpheli, düğünün ardından altınları çaldığını itiraf etti.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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