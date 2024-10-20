İnşaatta asansör boşluğuna düşen karı-kocayı ölüm ayırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki katlı ev inşaatında Hülya Düzen, iddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay bırakıp evine döneceği sırada asansör boşluğuna düştü.

Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak eşinin yanına gideceği sırada o da dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karı- koca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Hülya Düzen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan eşi Emirhan Düzen'in ise tedavisi sürüyor.