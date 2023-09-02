İnşaatta asansör boşluğuna düşen mühendis öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde inşaatı devam eden okul binasının asansör boşluğundaki iskelede doğalgaz tesisatıyla ilgili çalışma yapan Makine Mühendisi Mümin Yılmaz (68) dördüncü kattan düştü.



Asansör boşluğunda yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Mühendislik firması sahibi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cesedi, savcı ve emniyet ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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