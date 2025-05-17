İnşaatta ceset bulundu

Konya'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatta ceset bulundu

Merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak'taki bir inşaatta hareketsiz yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin, yakınlarının teşhisiyle Emrah Urdemir’e ait olduğunu belirledi. Urdemir’in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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