İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Ankara'da yapımı süren inşaatta çalışan 42 yaşındaki Ali Arıkanoğlu, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Arıkanoğlu ağır yaralanırken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkanoğlu, Halil Şıvgın Çubuk Hastanesine kaldırıldı.

Arıkanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürüyor.