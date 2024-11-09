İnşaatta feci kaza: Başına kolon demiri düştü
Adıyaman'da çalıştığı inşaatta başına kolon demiri düşen işçi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Haydar Efendi Caddesi yakınlarında bir inşatta çalışan Ayhan A.'nın başına kolon demiri düştü.
Başından yaralanan Ayhan A. için sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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