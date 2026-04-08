İnşaatta feci olay. 5'inci kattan düşen şantiye şefi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki bir inşaatta dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, şantiyenin şefi olan Levent Acar (52), çalışmaları görüntülemek için 5’inci kata çıktı.

Cep telefonuyla çekim yaptığı sırada dengesini kaybeden Acar, zemine düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, inşaat çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Acar’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.