İnşaatta feci olay: Bir işçi yaşamını yitirdi

Elazığ'da bir işçi, inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 10 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden inşaat işçisi M.E. (49) dördüncü kattan aşağı düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.