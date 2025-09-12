İnşaatta feci olay: Yüksekten düşen işçi ağır yaralı
Erzincan'da bir işçi, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedip yüksekten düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.
Erzincan'da bir inşaat işçisi, yüksekten düşerek ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, inşaata çıkan işçi çalışma yaptığı esnada dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Ağır yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Hayati tehlikesi bulunan işçi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.