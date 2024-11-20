İnşaatta feci ölüm: 15 yaşındaki İlhan 5. kattan düştü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında 5 katlı inşaata kurulan iskele, halatının kopması sonucu yıkıldı.

Bu sırada iskelenin en üst katında bulunan İlhan Yolcu ve amcasının oğlu Burhan Yolcu düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İlhan Yolcu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Burhan Yolcu ise müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'tan gelen İlhan Yolcu'nun sıva işlerinde babasına yardım ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.