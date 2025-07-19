İnşaatta iş kazası: Tuğla ustası ağır yaralandı
Samsun'da inşaat halindeki apartmandan düşen tuğla ustası, ağır yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki apartmandan düşen işçi ağır yaralandı.
Atakent Mahallesi 3110. Sokak'ta inşaat halindeki apartmanda çalışan tuğla ustası Ahmet S. (55), dengesini kaybederek birinci kattan düştü.
Sol ayak baldırına demir saplanan Ahmet S. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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