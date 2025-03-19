İnşaatta iskele çöktü: İki işçi ağır yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın 5’inci katındaki iskele saat 11.00 sıralarında çöktü.

İskelede çalışan İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli iki işçi iskelenin çökmesi sonucu 5’inci kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridi caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

