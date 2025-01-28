İnşaatta kat boşluğuna düşen işçi yaralandı
Hatay'da inşaatta kat boşluğuna düşerek yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada kat boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı.
Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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