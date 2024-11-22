İnşaatta küçük çocuğun başına kalas düştü

Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun başına kalas düştü. Küçük çocuk ağır yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatta küçük çocuğun başına kalas düştü

Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi 3514'üncü Sokak’ta E.Ö., babası B.Ö. ile inşaatta çalışan ağabeyi E.Ö.'nün yanına gitti.

Bu sırada kardeş E.Ö.'nün başına inşaattan kalas düştü. Çığlıkları duyan işçiler, kendi imkanlarıyla E.Ö.'yü özel bir hastaneye götürdü.

Durumu ağır olan E.Ö. tedavi alınırken, olay yerinde polisin yaptığı incelemede kalasa rastlanmadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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