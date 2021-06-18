İnşaatta 'örümcek maymunu' bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Zambak Sokak’taki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu.



İhbar üzerine bölgeye giden polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri inşaatta arama yaptı, maymunu yakalayarak veterinere götürdü.

ÇENESİNDEN YARALI



Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA



Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak olan örümcek maymunun 8 aylık olduğu tespit edildi.



Maymunun kim ya da kimler tarafından inşaata bırakıldığı ekipler tarafından araştırılıyor.

"YURT İÇİNE SOKULMASI ÖZEL İZNE TABİ"



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Saygın Yıldırım, koruma altına alınan örümcek maymununun bundan sonraki yaşamını Kayseri’de sürdüreceğini söyledi.



Daha önce Ünye'de böyle bir durumla karşılaşılmadığını da belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

''Örümcek maymunu Türkiye şartlarında yetişen maymun türü değil. Ana vatanı Güney Amerika olan bir maymun. Yurt içine sokulması özel izinlere tabi olan bir maymun. Bu yetki de sadece hayvanat bahçelerinde var.

''EVDE BESLEMEK YASAK, CEZASI VAR''

Normal bir vatandaşın evinde beslemesi yasak. Bu duruma uymayan vatandaşların tespiti halinde bin 730 TL ile 8 bin 692 TL arasında idari yaptırım cezası uyguluyoruz.''