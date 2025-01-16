İnşaatta şüpheli ölüm

Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'taki yapımı süren 3 katlı binanın inşaatına gelen işçiler, giriş katta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan erkek şahsın ölü olduğunu belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ



Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Bu kişinin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.