İnşaatta şüpheli ölüm
İstanbul Şişli'de inşaat halindeki binanın giriş katında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'taki yapımı süren 3 katlı binanın inşaatına gelen işçiler, giriş katta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan erkek şahsın ölü olduğunu belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Bu kişinin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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