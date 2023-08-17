İnşaattaki kazı sırasında top mermisi kovanı bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir inşaatta, zemine elektrik kablosu döşemek için kazı yapıldı. Kazı sırasında, top mermisi kovanı bulundu.



Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kurtköy Yavuz Selim ile Kırkpınar Soğuksu mahalleleri sınırları arasında yapımı süren villa ve otel inşaatının şantiye alanında meydana geldi.



İnşaat işçileri, yer altına elektrik kablosu döşemek için toprağı kazdığında, 1 metre derinlikte top mermisini andıran metal parça buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede, metalin, top mermisi kovanı olduğu tespit edildi.



Daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında ateşlendiğinin tespit edildiği bildirildi.



Ekipler, kovanı, bölgeden alıp, kaldırdı. alıp güvenli yere götürdü.