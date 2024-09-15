İnşaattan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Antalya'da 6 katlı bir inşaatın çatısından düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

’nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, 22 yaşındaki Ahmet Çekener, 6 katlı inşaatın çatısında dengesini kaybederek birinci kata düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerin, olay yeri incelemesinden sonra, Çekener'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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