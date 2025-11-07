İnşaattan düşen alçı ustası yaşamını yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir villa inşaatında alçı ustası olarak çalışan Ali Karadağ, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü. Durumu mesai bitiminde fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolün ardından Karadağ, Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk babası Ali Karadağ, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı.