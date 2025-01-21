İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de yapımı devam eden bir inşaatın çatı katında çalışan işçi, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde bulunan bir inşaatın en üst katında çalışan bir işçi dengesini kaybederek yere düştü.

Yere düşen işçi ağır yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimliği çıkmayan işçinin bilgileri tespit edilemezken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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