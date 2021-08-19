İnşaattan düşen işçi Bozyel'e rekor tazminat kararı

2016 yılında bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Ferdi Bozyel, çalıştığı sırada ayağının takılması sonucu 3 metre yükseklikteki inşaattan düştü. Düşme sonrası boynu kırılan Bozyel'in vücudunun yüzde 90'ı felçli kaldı.

Bozyel, işverenin iş güvenliğini almadığı iddiasıyla Gaziantep 3. İş Mahkemesine başvurarak dava açtı. Yaklaşık 5 yıl süren davanın ardından mahkeme, işvereni 860 bin TL tazminata mahkum etti.

Mahkeme dava süreci nedeniyle uyguladığı yasal faiz ile 1 milyon 500 bin TL ile işvereni, rekor miktarda tazminata mahkum etti. Karara sevinen Bozyel ailesi, bu seferde işverenin mal varlığını başkasına devretmesinden dolayı parayı alamıyor. Karara tepki gösteren aile yetkililerden yardım istiyor.

“SADECE HAKKIMI İSTİYORUM BAŞKA DA BİR ŞEY İSTEMİYORUM”

Felç kaldığı için 5 yıldır çok büyük zorluklar yaşadığını belirten Ferdi Bozyel, “İnşaatta çalışıyordum. El arabasını arka taraflara doğru çekmek isterken ayağım yerde bulunan brikete takıldı ve dengesiz bir şekilde kafa üstü yere düştüm. Düştüğüm yer 3 metre yükseklikteydi. Toprağın üstüne doğru düştüm ondan sonrasını da hatırlamıyorum. 5 senedir yerdeyim hiçbir gün gelip halimi hatırımı sormadılar. Sadece hakkımı istiyorum başka da bir şey istemiyorum” dedi.

“OĞLUMUN HAYATI KURTULSUN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM”

Dava sonucu kazandıkları parayı alamadıklarını ve çocuğunun geleceği için bir şeyler yapmak istediğini belirten baba Mustafa Bozyel, “Oğlum, 2016'nın 10'uncu ayında inşaattan düştü. Harç arabasını çekerken ayağı brikete değiyor ve dengesini kaybedip sırt üstü yere düşüyor. Yere düştüğünde boynu kırılıyor. Acilen devlet hastanesine kaldırdık ve bize ameliyatın burada yapılamayacağını bu nedenle özel bir hastaneye götürmemizi istediler. Özel hastanede bizden 100 bin TL istediler. Bizde ödeyemeyecek haldeydik çünkü işçi bir insan bu parayı ödeyemez. Onun için biz oğlumun patronuna haber verdik'' diye ifade etti.

Patronundan gelen cevap üzerine dava açmaya karar verdiklerini belirten baba patronun sözlerini şöyle aktardı:

Patronu, ‘eğer biz bu parayı ödersek ceza alırız. Bunun için de biz bu riski göze alamayız. Herkes kendi başının çaresine baksın' dedi. Bizde bu olayın ardından hukuki yoldan davamızı başlattık. Hukuki süreci başlattıktan sonra avukatlar aracılığıyla 1 milyon 500 bin TL para kazandık.

"1 MİLYON 500 BİN TL'YE YAKIN BİR HAK KAZANDIK AMA MAALESEF YİNE HUKUK KANUNLARI GEREĞİNCE PARAYI ALAMIYORUZ"

Müvekkilinin davasını kazandığını fakat talep etmelerine rağmen alınmayan ihtiyati tedbir kararının uygulanmaması yüzünden alamadıklarını söyleyen Ersel Cengiz, “ 2016 yılında açılan davada HMK 389 gereği ihtiyari tedbir konulmasını talep ettik mahkemeden. Tabi bu da davalı taraf için oluyor. Bunun sebebi ise daha sonradan davayı kazanma sürecinde mal varlığını kaçırmamasına yönelikti. Ancak bu talebimiz her ne hikmetse mahkeme tarafından görmezden gelindi'' şeklinde konuştu.

Şu anda kazanmış oldukları bu hakkı yine hukuk kanunları gereğince alamıyoruz diye belirten Ersel Cengiz:

Bunun tek sebebi dava açılırken ihtiyati tedbir kararının konulmamış olması. Bu nedenle mağduriyetimiz var. Bundan sonraki süreçte tekrardan bizim tasarrufun iptali gibi bir dava açmamız gerekiyor. Ancak 2016 yılında açılan dava zaten yıl 2021 şimdi sonuçlandı. Bir 5 yıl daha eklememiz gerekiyor ki o süreçte de davamızı kazanıp davalı tarafın üzerine elinden çıkardığı malların eline geçmesini beklemekten başka çaremiz kalmayacak. Sonuç olarak geciken adalet, adalet değildir. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini talep etmekteyiz” diyerek sözlerine devam etti.