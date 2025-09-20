İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray'da 5 katlı inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Mahmut Ünsal, çay molası sonrası 4’üncü katta bulunan kalıpları sökerken dengesini kaybedip düştü.

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde kalan Ünsal, ağır yaralandı. Ünsal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünsal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.