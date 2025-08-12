İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir işçi, 5'inci kattaki inşaattan düşerek can verdi.

Mercimektepe Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Z.G, dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Z.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

