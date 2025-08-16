İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Yozgat’ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Kantar mevkiinde soğuk hava deposu inşaatında çalışan Mustafa Erol (43) dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Erol, Aydıncık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

