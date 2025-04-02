İnşaattan düşen işçi yaralandı
Düzce'de inşaatta üzerine bastığı kalıp tahtasının kırılması sonucu zemine düşen işçi Yakup B. yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kara Hacımusa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Yakup B., çalıştığı sırada üzerine bastığı kalıp tahtasının kırılması sonucu 2 metre yükseklikten zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yakup B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakup B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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