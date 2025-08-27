İnşaattan düşen işçinin ölümüne iki tutuklama

İşçi ölümüne tutuklama geldi.

Orhangazi ilçesi Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi’ndeki Sultan Alparslan Camisi’nin inşaatında işçi ölümü meydana geldi.

Kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Musa Almatayer, inşaatın 3’üncü katında kalıp çakarken dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

KURTARILAMADI

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Almatayer, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatı yürüten müteahhit firma yetkilileri Hüsamettin K. ile Behzat A., "ihmal" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.