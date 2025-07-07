İnşaattan düşen stajyer hayatını kaybetti

Acı olay Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşandı.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal bölümü 12'nci sınıf öğrencisi olan Mehmet Dallı, bir süredir staj yaptığı metal işleri alanında faaliyet gösteren firma çalışanlarıyla birlikte; Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ilaç fabrikası inşaatına gitti.

Metal çatı malzemesinin kurulumu sırasında düşen Mehmet Dallı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Dallı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Mehmet Dallı için Tavşanlı ilçesine bağlı Akçeşehir köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye dolmuş sürücüsü olan baba Ali Dallı ile sürücü esnafının yanı sıra binlerce kişi katıldı.

Mehmet Dallı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.