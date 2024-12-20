İnşaattan düşerek can verdi: İşçinin ölümünde kahreden ayrıntı

Sarıyer Maslak’ta bir inşaatta işçi olarak çalışan Hayati Diri, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş merkezinin ikinci katından düştü.



Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Diri’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Ameliyata alınan Hayati Diri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



1 MİLYON LİRA DOLANDIRILMIŞ



Diğer yandan inşaat işçisi olarak çalışan Hayati Diri’nin Haziran ayında sosyal medya üzerinden yatırım yapıp para kazandırdığını iddia eden bir firmaya yaklaşık 1 milyon para yatırdığı öğrenildi.



Diri'nin hiçbir kazanç elde edemediği gibi dolandırıldığı da ortaya çıktı. Diri’nin Temmuz ayında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek konuyla ilgili şikayetçi olduğu bilgisine de ulaşıldı.