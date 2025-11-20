İnşaattan düşerek ölen Onur doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

20.11.2025 12:33

DHA

Mersin'de inşaatın 5'inci katından düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki işçi Onur Sayıloğlu, doğum gününde toprağa verildi.

Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde 10 katlı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu, ağır yaralandı. 

 

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sayıloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. 

 

Onur Sayıloğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sonrası Sayıloğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. 

 

ACI AYRINTI

 

Bugün 18'inci yaş günü olan Onur Sayıloğlu, kılanan cenaze namazının ardından Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

