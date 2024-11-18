İnsan kaçakçılarına operasyon: 51 organizatör, bin 614 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, yapılan denetimlerde 11’i yabancı uyruklu olmak üzere 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.