İnsan kaçakçılığı çetesine baskın: 96 gözaltı

Bir suç örgütünün Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Ekipler, çalışmalar sırasında çete lideri ve üyelerinin polise yakalanmamak için kaçakçılıkla alakalı görüşmeleri telefondan değil yüz yüze yaptıklarını tespit etti.

Çete üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, şüphelilerin hastane koridorlarında, otel lobilerinde, kafelerde buluştukları ve yolcuların para alışverişini, evrak teslimi ile görüşmelerini buralarda gerçekleştirdiklerini belirledi.

İstanbul merkezli 17 ilde 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 96 kişi gözaltına alındı.