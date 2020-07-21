İnsan kaçakçılığı çetesine baskın: 96 gözaltı

Göçmen kaçakçılığı yapan çeteye yönelik olarak İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 kişi gözaltına alındı. Çetenin yurtdışına kaçırdığı kişiler arasında FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerinin de olduğu açıklandı.

NTV Haber 21.07.2020 - 11:03 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 11:04

İnsan kaçakçılığı çetesine baskın: 96 gözaltı

Bir suç örgütünün Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Ekipler, çalışmalar sırasında çete lideri ve üyelerinin polise yakalanmamak için kaçakçılıkla alakalı görüşmeleri telefondan değil yüz yüze yaptıklarını tespit etti.

Çete üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, şüphelilerin hastane koridorlarında, otel lobilerinde, kafelerde buluştukları ve yolcuların para alışverişini, evrak teslimi ile görüşmelerini buralarda gerçekleştirdiklerini belirledi.

İstanbul merkezli 17 ilde 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 96 kişi gözaltına alındı.

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