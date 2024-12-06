İnsan kaçakçısını kardaki ayak izleri ele verdi

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.C.A'nın (23) Erzurum'da düzensiz göçmenleri otomobilden indirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu üzerinden paylaşması üzerine durumu ilgili birimleri bildirdi. İnsan kaçakçısının ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin Tortum ilçesinde olduğunu belirleyen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) ekipleri harekete geçti.



Şüpheli ve düzensiz göçmenlerin otomobili yol üzerine bırakarak ilçe kırsalına kaçtığını tespit edildi. Kırsalda kar üzerindeki ayak izlerini takip eden ekipler, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı anlarını sosyal medyadan paylaşan E.C.A ve yanında bulunan S.M ile M.N'yi yakaladı.



Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.