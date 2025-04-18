İnsan yapımı değil! Dünyada ender rastlanan doğa olayı Amasya'da görüldü

Dereli Yaylası'nda nisan ayında yaşanan kar yağışı sonrası doğada nadir görülen bir olay yaşandı. Kentte kar ruloları oluştu. Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

KAR RULOLARI NASIL OLUŞUR?



Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.



Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.