İnsan yapımı değil! Dünyada ender rastlanan doğa olayı Amasya'da görüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları oluştu. Kar ruloları havanın sıfır dereceye yaklaştığı ve yüzeyin yapışkan olduğu dönemlerde meydana geliyor.

İnsan yapımı değil! Dünyada ender rastlanan doğa olayı Amasya'da görüldü

Dereli Yaylası'nda nisan ayında yaşanan sonrası doğada nadir görülen bir olay yaşandı.

Kentte kar ruloları oluştu.

Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

İnsan yapımı değil! Dünyada ender rastlanan doğa olayı Amasya'da görüldü - 1

KAR RULOLARI NASIL OLUŞUR?

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...