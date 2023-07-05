İnsansı robot Sophia İstanbul'da: Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak

Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, radyo yayıncılığı yapma lisansı aldı. Sophia, ortak yayına Çamlıca Kulesi'nden katılarak dünyada ilk defa radyo yayıncılığı yapacak robot olacak.

İnsansı robot Sophia İstanbul'da: Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak

Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği Dünyaca ünlü ve Suudi Arabistan’ın, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte vatandaşlık verildiğini duyurduğu Sophia robot ’de.

İnsan görünümüne en yakın robot olarak tanıtılan Sophia, ’da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak. 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul’dan katılacak olan Sophia’nın, dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor.

Yapay zeka robotunun 6-7 Temmuz tarihlerinde yapacağı yayın öncesinde Çamlıca Kulesi'nde basına tanıtımı yapıldı.

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